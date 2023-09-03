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У Туреччині впав метеорит (відео)

Фото: у Туреччині впав метеорит (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півдні Туреччини було зафіксовано падіння метеориту. Подія сталася в суботу, 2 вересня, близько 20:15.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

За інформацією видання, падіння метеорита можна було побачити з Малатті, Ерзурума, Елязига, Газіантепу та навколишніх провінцій. За словами очевидців, у момент падіння сяйво космічного тіла висвітлило нічні вулиці.

 

 

"У момент падіння метеорит розлетівся на частини, і небо засяяло синім світлом", - пише видання.

Повідомляється, що станом наразі рятувальники та поліція шукають місце падіння метеорита, а також його можливі фрагменти. Але фахівці не виключають, що метеорит міг повністю згоріти під час входження в атмосферу Землі.

Падіння метеоритів

Нагадаємо, що раніше в Канаді метеорит потрапив прямо до приватного будинку, пробив його дах і приземлився до спальні мешканки. Жінка зі свого боку не постраждала.

Крім того, повідомлялося, що над Норвегією було зафіксовано проліт метеориту. Фахівці вважають, що він упав у лісистій місцевості під назвою Фіннемарка, приблизно за 60 км на захід від Осло.

 

 

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метеоритиТурция