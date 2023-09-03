В Турции упал метеорит (видео)

По информации издания, падение метеорита можно было увидеть из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций. По словам очевидцев, в момент падения сияние космического тела осветило ночные улицы.

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", – пишет издание.

Сообщается, что по состоянию на данный момент спасатели и полиция ищут место падения метеорита, а также его возможные фрагменты. Но специалисты не исключают, что метеорит мог полностью сгореть при вхождении в атмосферу Земли.

Падения метеоритов

Напомним, что ранее в Канаде метеорит попал прямо в частный дом, пробил его крышу и приземлился в спальню жительницы. Женщина, со своей стороны, не пострадала.

Кроме того, сообщалось, что над Норвегией был зафиксирован пролет метеорита. Специалисты считают, что он упал в лесистой местности под названием Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло.