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В Турции упал метеорит (видео)

Фото: в Турции упал метеорит (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На юге Турции было зафиксировано падение метеорита. Происшествие произошло в субботу, 2 сентября, около 20:15.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

По информации издания, падение метеорита можно было увидеть из Малатьи, Эрзурума, Элязыга, Газиантепа и окрестных провинций. По словам очевидцев, в момент падения сияние космического тела осветило ночные улицы.

 

 

"В момент падения метеорит разлетелся на части, и небо засияло синим светом", – пишет издание.

Сообщается, что по состоянию на данный момент спасатели и полиция ищут место падения метеорита, а также его возможные фрагменты. Но специалисты не исключают, что метеорит мог полностью сгореть при вхождении в атмосферу Земли.

Падения метеоритов

Напомним, что ранее в Канаде метеорит попал прямо в частный дом, пробил его крышу и приземлился в спальню жительницы. Женщина, со своей стороны, не пострадала.

Кроме того, сообщалось, что над Норвегией был зафиксирован пролет метеорита. Специалисты считают, что он упал в лесистой местности под названием Финнемарка, примерно в 60 км к западу от Осло.

 

 

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