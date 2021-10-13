ru ua
Ср, 13 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пробил крышу и упал на подушку: в Канаде метеорит попал в частный дом

Новина українською →
Канада, Среда 13 октября 2021 19:15
Пробил крышу и упал на подушку: в Канаде метеорит попал в частный дом Фото: в Канаде метеорит попал в частный дом (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Канаде метеорит попал прямо в частный дом, пробил его крышу и приземлился в спальню жительницы. Женщина, со своей стороны, не пострадала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Инцидент произошел ночью в городке Голден.

Отмечается, что жительницу дома Рут Гамильтон разбудил лай собак за несколько секунд до приземления метеорита.

Сначала женщина решила, что камень, который пробил крышу ее дома - прилетели с дороги, которую строят, впрочем правоохранителям удалось опровергнуть это мнение.

По словам профессора факультета физики и астрономии Западного университета в городе Лондон Питера Брауна, в тот же день астроном зафиксировали "падение звезды" в регионе, где проживает Гамильтон, что подтверждает внеземное происхождение камня.

Женщина не пострадала и заявила, что готова прислать камень ученым для его дальнейшего изучения, однако после этого она желает оставить его себе на память.

Пробил крышу и упал на подушку: в Канаде метеорит попал в частный дом

Фото: в Канаде метеорит попал в частный дом (thestar.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
Украина уходит на длинные выходные. Каким будет карантин после праздников
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине