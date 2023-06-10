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У Туреччині вилучили 1 млрд фальшивих доларів, які збирались відправити в Африку

Фото: в Туреччині виявили 1 млрд фальшивих доларів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сили безпеки Туречиини в Стамбулі вилучили фальшиві гроші на суму 1 млрд доларів та заарештували 6 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сили жандармерії вистежили підозрюваних на складі в Стамбульському районі Кагітхане, де вони вилучили фальшиві 100-доларові купюри, призначені для відправки в африканські країни.

Серед заарештованих один громадянин Гани та троє шведів. У підозрюваних провели обшуки, вилучили гроші та коштовності.

Губернатор Кагітхане повідомив, що "вилов" контрафакту став найбільшим в історії Туреччини.

Зміна уряду в Туреччині

Президент Реджеп Таїп Ердоган після переобрання на посаді оголосив про створення нового кабінету міністрів.

Зокрема, він змінив міністра оборони Хулусі Акара та міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Вони обидва брали безпосередню участь в "зерновій угоді", завдяки якій Україна має змогу доставляти зерно до країн, які цього потребують.

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АфрикаТурцияфальшивые деньги