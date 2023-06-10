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В Турции изъяли 1 млрд фальшивых долларов, которые собирались отправить в Африку

Фото: в Турции обнаружили 1 млрд фальшивых долларов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Силы безопасности Туречиины в Стамбуле изъяли фальшивые деньги на сумму 1 млрд долларов и арестовали 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Силы жандармерии выследили подозреваемых на складе в Стамбульском районе Кагитхане, где изъяли фальшивые 100-долларовые купюры, предназначенные для отправки в африканские страны.

Среди арестованных один гражданин Ганы и три шведа. У подозреваемых провели обыски, изъяли деньги и драгоценности.

Губернатор Кагитхане сообщил, что "вылов" контрафакта стал крупнейшим в истории Турции.

Смена правительства в Турции

Президент Реджеп Таип Эрдоган после переизбрания в должности объявил о создании нового кабинета министров.

В частности, он сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновом соглашении", благодаря которому Украина имеет возможность доставлять зерно в нуждающиеся страны.

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АфрикаТурцияфальшивые деньги