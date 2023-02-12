У Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників після сильного землетрусу

Суди Туреччини дозволили заарештувати понад 130 осіб, які можуть бути причетні до будівництва повалених внаслідок землетрусу будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Як наголошує видання, незважаючи на дію в Туреччині затверджених на рівні закону будівельних норм, які відповідають стандартам сейсмотехніки, у країні вони дотримуються дуже рідко. Це спричинило таку велику кількість зруйнованих будинків від землетрусу.
Віце-президент Туреччини Фуат Октай розповів, що після землетрусу було видано ордери на арешт 131 особу.
Міністр юстиції країни пообіцяв покарати всіх винних, а прокурори почали збирати зразки будівель для доказів матеріалів, використаних у будівництві.
У виданні додають, що частину забудовників уже затримали. Так трьох підрядників, які хотіли втекти з країни, затримали в аеропорту Стамбула, ще двох - у провінції Газіантеп.
Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.
Згідно з останніми даними, загальна кількість загиблих перевищила 25 тисяч людей.
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