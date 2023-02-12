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У Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників після сильного землетрусу

Фото: у Туреччині видали ордери на арешт понад 100 забудовників після сильного землетрусу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Суди Туреччини дозволили заарештувати понад 130 осіб, які можуть бути причетні до будівництва повалених внаслідок землетрусу будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як наголошує видання, незважаючи на дію в Туреччині затверджених на рівні закону будівельних норм, які відповідають стандартам сейсмотехніки, у країні вони дотримуються дуже рідко. Це спричинило таку велику кількість зруйнованих будинків від землетрусу.

Віце-президент Туреччини Фуат Октай розповів, що після землетрусу було видано ордери на арешт 131 особу.

Міністр юстиції країни пообіцяв покарати всіх винних, а прокурори почали збирати зразки будівель для доказів матеріалів, використаних у будівництві.

У виданні додають, що частину забудовників уже затримали. Так трьох підрядників, які хотіли втекти з країни, затримали в аеропорту Стамбула, ще двох - у провінції Газіантеп.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався сильний землетрус, внаслідок чого там обрушилася велика кількість житлових будівель.

Згідно з останніми даними, загальна кількість загиблих перевищила 25 тисяч людей.

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