У Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки: є жертви та поранені

За словами губернатора провінції Баликесір Ісмаїла Устаоглу, на заводі з виробництва вибухівки в селі Кавакли стався вибух. В результаті вибуху є загиблі і поранені. У регіон було направлено багато пожежних бригад.

За попередніми даними, внаслідок вибуху на фабриці загинуло 12 осіб, 3 людини отримали поранення. Також йде рятувальна операція для того, щоб визначити скільки ще людей може перебувати на заводі, адже після вибуху - будівля обвалилась.

Водночас Устаоглу заявив, що можливість саботажу виключена і ризику нового вибуху немає. За даними ЗМІ, вибух стався у цеху з виробництва капсул компанії Zsr Explosives.

Раніше ми писали про те, що у Туреччині розбився медичний вертоліт 22 грудня. Внаслідок авіакатастрофи четверо осіб загинули.