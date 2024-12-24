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У Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки: є жертви та поранені

Архівне фото: у Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Туреччині на заводі з виробництва вибухівки в селі Каваклі стався вибух 24 грудня. Вже відомо про понад 10 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання CNN turk.

За словами губернатора провінції Баликесір Ісмаїла Устаоглу, на заводі з виробництва вибухівки в селі Кавакли стався вибух. В результаті вибуху є загиблі і поранені. У регіон було направлено багато пожежних бригад.

За попередніми даними, внаслідок вибуху на фабриці загинуло 12 осіб, 3 людини отримали поранення. Також йде рятувальна операція для того, щоб визначити скільки ще людей може перебувати на заводі, адже після вибуху - будівля обвалилась.

Водночас Устаоглу заявив, що можливість саботажу виключена і ризику нового вибуху немає. За даними ЗМІ, вибух стався у цеху з виробництва капсул компанії Zsr Explosives.

Раніше ми писали про те, що у Туреччині розбився медичний вертоліт 22 грудня. Внаслідок авіакатастрофи четверо осіб загинули.

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Туреччина