В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: есть жертвы и раненые

По словам губернатора провинции Балыкесир Исмаила Устаоглу, на заводе по производству взрывчатки в деревне Каваклы произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые. В регион было направлено много пожарных бригад.

По предварительным данным, в результате взрыва на фабрике погибло 12 человек, 3 человека получили ранения. Также идет спасательная операция для того, чтобы определить сколько еще людей может находиться на заводе, ведь после взрыва - здание обвалилось.

В то же время Устаоглу заявил, что возможность саботажа исключена и риска нового взрыва нет. По данным СМИ, взрыв произошел в цехе по производству капсул компании Zsr Explosives.

Ранее мы писали о том, что в Турции разбился медицинский вертолет 22 декабря. В результате авиакатастрофы четыре человека погибли.