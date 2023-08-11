У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,3: десятки постраждалих

За даними Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), землетрус стався ввечері в четвер на глибині 7 кілометрів.

Тряска відчувалася в Малатьї, а також у Кахраманмараші, Адіамані, Шанлиурфі та Газіантепі. Зазначається, що чимало городян вийшли на вулиці через поштовх.

Як розповів міністр внутрішніх справ Алі Ерлікай, під час землетрусу 22 людини отримали легкі поранення.

"На цю мить у нас немає людських жертв. 22 наших громадян отримали легкі поранення через страх, паніку та стрибки з висоти", - повідомив він.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar sokağa çıktı 2023

Крім того, щонайменше одна будівля, що була покинута, була зруйнована, і ще 2 були сильно пошкоджені.

Як уточнив згодом міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, отримали травми 23 особи: 22 у Малатьї та 1 в Адіамані.

Malatya'da saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/8FVAoXvCIW pic.twitter.com/kwb0H2i10M— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 10, 2023

Землетруси в Туреччині

Кілька тижнів тому в Туреччині сталися одразу два землетруси. Перший стався 25 серпня магнітудою 5,5 у провінції Адана, а другий - магнітудою 4,4 за кілька годин у тому районі.

Зазначимо, що землетрус в Адані стався через пів року після двох руйнівних землетрусів, які торкнулися великих районів південно-східного регіону Туреччини, та забрали життя майже 50 тисяч людей.

Нагадаємо, що в лютому 2023 року біля міста Газіантеп із населенням понад 1 млн осіб на півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Від землетрусу постраждали 11 провінцій Туреччини, в яких зруйнувалися або пошкоджені 230 тисяч будівель.

Додамо також, що у червні у Туреччині також сталися два землетруси.