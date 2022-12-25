В Туреччині стався вибух на грузовому судні, серед постраждалих є українець

Недалеко від узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Під час інциденту на кораблі перебували 17 осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Hadas.
Перед інцидентом корабель прямував для навантаження вугільних товарів із Трабзона.
Вибух на судні BEATA під час рейсу був спричинений витоком газу, а його капітан досі вважається зниклим безвісти. Інших 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин, українець та албанець - вдалось врятувати.
Зазначається, що після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.
Члени Єгипетської студентської спілки в Туреччини заявили про те, що вони спілкувалися з міськими лікарнями Самсуна та зв'язалися з постраждалими, підтвердивши стабільність їхнього стану здоров'я.
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