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В Туреччині стався вибух на грузовому судні, серед постраждалих є українець

Фото: в Туреччині стався вибух на грузовому судні, серед постраждалих є українець (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Недалеко від узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні. Під час інциденту на кораблі перебували 17 осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Al Hadas.

Перед інцидентом корабель прямував для навантаження вугільних товарів із Трабзона.

Вибух на судні BEATA під час рейсу був спричинений витоком газу, а його капітан досі вважається зниклим безвісти. Інших 16 людей, серед яких єгиптяни, грузин, українець та албанець - вдалось врятувати.

Зазначається, що після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.

Члени Єгипетської студентської спілки в Туреччини заявили про те, що вони спілкувалися з міськими лікарнями Самсуна та зв'язалися з постраждалими, підтвердивши стабільність їхнього стану здоров'я.

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Турция