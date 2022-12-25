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В Турции произошел взрыв на грузовом судне, среди пострадавших есть украинец

Фото: в Турции произошел взрыв на грузовом судне, среди пострадавших есть украинец (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне. Во время инцидента на корабле находились 17 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Hadas.

Перед инцидентом корабль направлялся для погрузки угольных товаров из Трабзона.

Взрыв на судне BEATA во время рейса был вызван утечкой газа, а его капитан до сих пор считается пропавшим без вести. Остальных 16 человек, среди которых египтяне, грузин, украинец и албанец, удалось спасти.

Отмечается, что после взрыва экипаж самостоятельно вызвал спасателей.

Члены Египетского студенческого союза в Турции заявили, что они общались с городскими больницами Самсуна и связались с пострадавшими, подтвердив стабильность их состояния здоровья.

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Турция