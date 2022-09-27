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У Туреччині стався вибух біля поліцейської дільниці

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Мерсін, Вівторок 27 вересня 2022 02:59
У Туреччині стався вибух біля поліцейської дільниці Фото: У Туреччині стався вибух біля поліцейської дільниці (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Двоє поліцейських отримали поранення внаслідок вибуху бомби біля поліцейської дільниці у південній турецькій провінції Мерсін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

МВС Туреччини заявило, що вибух стався близько 23:00 за місцевим часом.

Другу бомбу, знайдену біля поліційної дільниці, було знищено під контролем правоохоронних органів, а підозрюваного затримано, повідомило міністерство внутрішніх справ Туреччини.

Нагадаємо, у 2019 році в Туреччині в результаті вибуху на автодорозі загинули 4 особи, ще 13 отримали поранення. Місцева влада звинуватила у вибуху членів робітничої партії Курдистану.

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