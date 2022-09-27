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В Турции произошел взрыв возле полицейского участка

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Мерсин, Вторник 27 сентября 2022 02:59
В Турции произошел взрыв возле полицейского участка Фото: В Турции произошел взрыв возле полицейского участка (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Двое полицейских получили ранения в результате взрыва бомбы у полицейского участка в южной турецкой провинции Мерсин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

МВД Турции заявило, что взрыв произошел около 23:00 по местному времени.

Вторая бомба, найденная у полицейского участка, была уничтожена под контролем правоохранительных органов, а подозреваемый задержан, сообщило министерство внутренних дел Турции.

Напомним, в 2019 году в Турции в результате взрыва на автодороге погибли 4 человека, еще 13 получили ранения. Местные власти обвинили во взрыве членов рабочей партии Курдистана.

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