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В Туреччині стався ще один землетрус: які наслідки

Фото: в Туреччині стався землетрус магнітудою 5.1 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четверг, 16 лютого, в турецькій провінції Хатай стався ще один землетрус магнітудою 5.1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Епіцент землетрусу знаходився в Середземному морі на глибині 9,26 км і на відстані 6 км від міста Арсуз.

Губернатор регіону Рахмі Доган заявив, що поки що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу.

"Наші сили продовжують слідкувати за ситуацією", - зазначив він.

Нагадаємо, що станом на 14 лютогобуло відомо, що у Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.

Також стало відомо, що турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.

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Турция