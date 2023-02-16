В Туреччині стався ще один землетрус: які наслідки

В четверг, 16 лютого, в турецькій провінції Хатай стався ще один землетрус магнітудою 5.1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Епіцент землетрусу знаходився в Середземному морі на глибині 9,26 км і на відстані 6 км від міста Арсуз. Губернатор регіону Рахмі Доган заявив, що поки що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу. "Наші сили продовжують слідкувати за ситуацією", - зазначив він.