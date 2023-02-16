В Турции произошло еще одно землетрясение: какие последствия

В четверг, 16 февраля, в турецкой провинции Хатай произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Эпицент землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от города Арсуз. Губернатор региона Рахми Доган заявил, что пока власти не получали информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения. "Наши силы продолжают следить за ситуацией", - отметил он.