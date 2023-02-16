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В Турции произошло еще одно землетрясение: какие последствия

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Турция, Четверг 16 февраля 2023 23:31
В Турции произошло еще одно землетрясение: какие последствия Фото: в Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 16 февраля, в турецкой провинции Хатай произошло еще одно землетрясение магнитудой 5.1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Эпицент землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от города Арсуз.

Губернатор региона Рахми Доган заявил, что пока власти не получали информации о жертвах или повреждениях в результате землетрясения.

"Наши силы продолжают следить за ситуацией", - отметил он.

Напомним, что по состоянию на 14 февраля было известно, что в Турции в результате произошедших 6 февраля землетрясений погибли 35 418 человек. При этом 105505 человек получили ранения.

Также стало известно, что турецкий город Нурдаги в провинции Газиантеп, сильно пострадавший от землетрясения, полностью снесут и отстроят заново.

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