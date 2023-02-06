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У Туреччині стався ще один потужний землетрус

Фото: У Туреччині стався ще один потужний землетрус (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У центральній частині Туреччини стався ще один сильний землетрус магнітудою 7,7. Він пішов за землетрусом такої ж потужності на південному сході країни вранці 6 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними EMSC, землетрус стався о 13:24 за місцевим часом на 59 км на північний схід від міста Кахраманмараш на глибині 10 км.

За этим возникает еще один толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на производстве страны.

Нагадаємо, 6 лютого землетрус магнітудою 7,7 стався о 4:17 ранку з центром у районі Пазарджик у південній провінції Кахраманмараш. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

За офіційною інформацією, в результаті загинули понад 900 людей .

За ним стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався у Газіантепі.

Перший землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир та сусідні країни, включаючи Ліван та Сирію.

Руйнівний землетрус у Туреччині відчули й у сусідніх країнах, у тому числі у Сирії, Лівані, Кіпрі та Іраку.

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Турция