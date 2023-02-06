В Турции произошло еще одно мощное землетрясение

По данным, EMSC, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени к 59 км к северо-востоку от города Кахраманмараш на глубине 10 км.

За этим последовал еще одни толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на востоке страны.

Напомним, 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра с центром в районе Пазарджик в южной провинции Кахраманмараш. Землетрясение произошло на глубине 7 километров.

По официальной информации, в результате погибли более 900 человек.

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первое землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.