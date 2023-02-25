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У Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,3

Фото: у Туреччині стався новий землетрус магнітудою 5,3 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У центральній частині Туреччини біля міста Ніде у суботу, 25 лютого, стався черговий землетрус магнітудою 5,3 бала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFAD.

Інститут дослідження землетрусів зазначає, що епіцентр поштовхів силою 5,3 бала зафіксовано у селі Обрук Борського району на глибині 7 км.

Наразі фахівці перевіряють, чи викликав землетрус якісь негативні наслідки.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 44 тисячі.

Відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Також ми писали, що у четвер, 23 лютого, у Туреччині стався ще один сильний землетрус. На цей раз у районі затоки Хатай.

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Турция