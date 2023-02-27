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У Туреччині стався новий руйнівний землетрус: є жертви

Фото: у Туреччині стався новий руйнівний землетрус: (Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

У турецькій провінції Малатья у понеділок, 27 лютого, стався землетрус магнітудою 5,6. Внаслідок потужних поштовхів є руйнування та жертви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.

За даними наразі, внаслідок землетрусу обрушилося 25 будинків. У зоні лиха працюють рятувальники.

Також через стихійне лихо відомо про загибель однієї людини, ще 69 отримали поранення. Скільки людей перебувають під завалами, поки що незрозуміло.

Фото: наслідки землетрусу в Туреччині 27 лютого (Twitter)

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. За останніми даними, кількість загиблих лише у Туреччині перевищила 44 тисячі.

Відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців, зокрема родина із Запоріжжя.

Вже 25 лютого в країні сталися нові поштовхи магнітудою 5,3 балів.

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Турция