Туреччина з партнерами в січні підпишуть угоду про розмінування Чорного моря

Болгарія, Румунія й Туреччина в січні підпишуть угоду про розмінування Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

У рамках "Потрійної ініціативи", започаткованої під керівництвом Туреччини проти мінної небезпеки в Чорному морі, було проведено 3-й раунд зустрічі Чорноморської цільової групи протимінних заходів за участю делегацій з Туреччини, Болгарії та Румунії.

Підписання угоди щодо розмінування Чорного моря планується провести 11 січня. Церемонію мають відвідати міністрів оборони трьох країн.

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня, стало відомо, що Британія та Норвегія створюють морську коаліцію, яка займеться допомогою Україні.

Британія відразу анонсувала передачу нашій країні двох мінних тральних корабля класу Sandown, 23 швидкісних катерів та 20 дволанкових гусеничних всюдиходів Bandvagn BvS 10.

Пізніше глава Міноборони України пояснив, що мета морської коаліції - це безпека у Чорному морі, зокрема, у питанні розмінування.

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