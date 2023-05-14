У Туреччині розпочався підрахунок голосів: перші результати виборів

Так, за підсумками підрахунку 15% бюлетенів чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган набирає 56,67% голосів виборців. Його основний суперник Кемаль Киличдароглу - лише 37,40%.

Оновлено 19:50

За підсумками підрахунку 39,92% бюлетенів, Ердоган набирає 52,82% голосів, а його суперник Киличдароглу - 41,23%.

Зазначимо, що невідомо звідки турецькі ЗМІ беруть дані про підрахунок голосів, - оскільки закон забороняє публікувати дані раніше, ніж це зробить Верховна електоральна рада. Її сайт зараз не працює.

Хто балотувався на посаду президента

Загалом на посаду президента Туреччини претендували чотири кандидати.

Крім чинного глави держави Реджепа Таїпа Ердогана, свою кандидатуру висунув глава СНП Кемаль Киличдароглу, лідер націоналістичного альянсу Сінан Оган і кандидат від Партії Батьківщини Мухаррем Індже. Однак останній за кілька днів до виборів оголосив про зняття своєї кандидатури.

Головний опонент Реджепа Таїпа Ердогана - 74-річний Кемаль Киличдароглу, депутат турецького парламенту з 2002 року. Очолює Республіканську народну партію - найстарішу в країні, лідером якої був і засновник сучасної Туреччини Мустафа Кемаль Ататюрк.

Детальніше про президентську кампанію в Туреччині, передвиборні розклади, ймовірність зміни влади і про те, що це може означати для України - можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.