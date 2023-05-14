В Турции начался подсчет голосов: первые результаты выборов

В Турции начался подсчет голосов, которые отдали жители страны на сегодняшних выборах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Duvar.
Так, по итогам подсчета 15% бюллетеней действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набирает 56,67% голосов избирателей. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу - лишь 37,40%.
Всего на должность президента Турции претендовали четыре кандидата.
Кроме действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, свою кандидатуру выдвинул глава СНП Кемаль Кылычдароглу, лидер националистического альянса Синан Оган и кандидат от Партии Родины Мухаррем Индже. Однако последний за несколько дней до выборов объявил о снятии своей кандидатуры.
Главный оппонент Реджепа Таипа Эрдогана - 74-летний Кемаль Кылычдароглу, депутат турецкого парламента с 2002 года. Возглавляет Республиканскую народную партию - старейшую в стране, лидером которой был и основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
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