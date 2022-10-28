У Туреччині на російський запит затримували журналістку ATR

На в'їзді до Туреччини на російський запит затримували журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника гендиректора телеканалу Айдера Муждабаєва.

За його словами, Халілова була затримана вчора вночі в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії, на неї спрацювала база Інтерполу. На даний момент її звільнили та дозволили в'їхати на територію Туреччини.

Він також зазначив, що запит до Інтерполу направила Росія, і Туреччина була змушена дотримуватися процедур.

"Але в будь-якому випадку це принизливо для тих, кого затримують незаконно. У даному випадку, відповідно до сфальсифікованих Росією матеріалів", - зазначив Муждабаєв.