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В Турции по российскому запросу задерживали журналистку ATR

Фото: журналистка Гульсум Халилова (facebook Гульсум Халиловой)
Автор: Илона Свиридова

На въезде в Турцию по российскому запросу задерживали журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя гендиректора телеканала Айдера Муждабаева.

По его словам, Халилова была задержана вчера ночью в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии, на нее сработала база Интерпола. На данный момент ее освободили и разрешили въехать на территорию Турции.

Он также отметил, что запрос в Интерпол направила Россия, и Турция была вынуждена соблюдать процедуры.

"Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированным Россией материалам", - отметил Муждабаев.

Напомним, в июне в Молдове по требованию Беларуси задерживали народного депутата Евгения Яковенко. Белорусские власти подозревали его во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию. Но молдавская сторона отпустила его на следующий же день.

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ИнтерполATRТурция