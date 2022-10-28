В Турции по российскому запросу задерживали журналистку ATR

На въезде в Турцию по российскому запросу задерживали журналистку крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя гендиректора телеканала Айдера Муждабаева.
По его словам, Халилова была задержана вчера ночью в аэропорту Стамбула по прилету из Хорватии, на нее сработала база Интерпола. На данный момент ее освободили и разрешили въехать на территорию Турции.
Он также отметил, что запрос в Интерпол направила Россия, и Турция была вынуждена соблюдать процедуры.
"Но в любом случае это унизительно для тех, кого задерживают незаконно. В данном случае, согласно сфальсифицированным Россией материалам", - отметил Муждабаев.
Напомним, в июне в Молдове по требованию Беларуси задерживали народного депутата Евгения Яковенко. Белорусские власти подозревали его во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию. Но молдавская сторона отпустила его на следующий же день.
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