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В Туреччині протестувальники атакували базу США, поліція застосувала водомети

Фото: в Туреччині протестувальники атакували базу США, поліція застосувала водомети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Група протестувальників намагалась проникнути на авіабазу Сполучених Штатів Америки Інджирлік, яка розташована в місті Адана Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV.

Як пише видання, організатором протесту виявився фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини". Він організував демонстрацію протесту перед авіабазою, де дислокуються 39-е командування крила ВПС США і 10-е командування танкової бази ВПС Туреччини. 

Зокрема на заклик голови фонду гумдопомоги Бюлента Йилдирима до колони протестувальників приєднались й інші люди з усієї Туреччини. 

Правоохоронцям довелось вжити заходи безпеки, перекривши вулиці й проспекти навколо бази. 

Мітингувальникам дозволили провести протест у спеціально відведеному місці на бульварі Сезай Каракоч. Втім через деякий час колона наблизилась до авіабази, а частина групи спробувала проникнути на її територію. 

Щоб розігнати групу, втрутилася поліція і спецназ, які застосували перцевий балончик і спецзасоби TOMA.

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