RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы

Фото: в Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Группа протестующих пыталась проникнуть на авиабазу Соединенных Штатов Америки Инджирлик, расположенную в городе Адана Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.

Как пишет издание, организатором протеста оказался фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека". Он организовал демонстрацию протеста перед авиабазой, где дислоцируются 39-е командование крыла ВВС США и 10-е командование танковой базы ВВС Турции. 

В частности, на призыв главы фонда гумпомощи Бюлента Йылдырыма к колонне протестующих присоединились и другие люди со всей Турции. 

Правоохранителям пришлось принять меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы.

Митингующим разрешили провести протест в специально отведенном месте на бульваре Сезай Каракоч. Впрочем, через некоторое время колонна приблизилась к авиабазе, а часть группы попыталась проникнуть на ее территорию. 

Чтобы разогнать группу, вмешалась полиция и спецназ, которые применили перцовый баллончик и спецсредства TOMA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраиль