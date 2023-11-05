В Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы

Как пишет издание, организатором протеста оказался фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека". Он организовал демонстрацию протеста перед авиабазой, где дислоцируются 39-е командование крыла ВВС США и 10-е командование танковой базы ВВС Турции.

В частности, на призыв главы фонда гумпомощи Бюлента Йылдырыма к колонне протестующих присоединились и другие люди со всей Турции.

Правоохранителям пришлось принять меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы.

Митингующим разрешили провести протест в специально отведенном месте на бульваре Сезай Каракоч. Впрочем, через некоторое время колонна приблизилась к авиабазе, а часть группы попыталась проникнуть на ее территорию.

Чтобы разогнать группу, вмешалась полиция и спецназ, которые применили перцовый баллончик и спецсредства TOMA.