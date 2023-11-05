В Туреччині протестувальники атакували базу США, поліція застосувала водомети
Група протестувальників намагалась проникнути на авіабазу Сполучених Штатів Америки Інджирлік, яка розташована в місті Адана Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV.
Як пише видання, організатором протесту виявився фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини". Він організував демонстрацію протесту перед авіабазою, де дислокуються 39-е командування крила ВПС США і 10-е командування танкової бази ВПС Туреччини.
Зокрема на заклик голови фонду гумдопомоги Бюлента Йилдирима до колони протестувальників приєднались й інші люди з усієї Туреччини.
Правоохоронцям довелось вжити заходи безпеки, перекривши вулиці й проспекти навколо бази.
Adana ABD incirlik üssü.— Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023
Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf
Мітингувальникам дозволили провести протест у спеціально відведеному місці на бульварі Сезай Каракоч. Втім через деякий час колона наблизилась до авіабази, а частина групи спробувала проникнути на її територію.
Щоб розігнати групу, втрутилася поліція і спецназ, які застосували перцевий балончик і спецзасоби TOMA.
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