В Туреччині протестувальники атакували базу США, поліція застосувала водомети

Група протестувальників намагалась проникнути на авіабазу Сполучених Штатів Америки Інджирлік, яка розташована в місті Адана Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV .

Як пише видання, організатором протесту виявився фонд гуманітарної допомоги "Права і свободи людини". Він організував демонстрацію протесту перед авіабазою, де дислокуються 39-е командування крила ВПС США і 10-е командування танкової бази ВПС Туреччини.

Зокрема на заклик голови фонду гумдопомоги Бюлента Йилдирима до колони протестувальників приєднались й інші люди з усієї Туреччини.

Правоохоронцям довелось вжити заходи безпеки, перекривши вулиці й проспекти навколо бази.

Adana ABD incirlik üssü.

Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf — Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023

Мітингувальникам дозволили провести протест у спеціально відведеному місці на бульварі Сезай Каракоч. Втім через деякий час колона наблизилась до авіабази, а частина групи спробувала проникнути на її територію.

Щоб розігнати групу, втрутилася поліція і спецназ, які застосували перцевий балончик і спецзасоби TOMA.