В Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы

Группа протестующих пыталась проникнуть на авиабазу Соединенных Штатов Америки Инджирлик, расположенную в городе Адана Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV .

Как пишет издание, организатором протеста оказался фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека". Он организовал демонстрацию протеста перед авиабазой, где дислоцируются 39-е командование крыла ВВС США и 10-е командование танковой базы ВВС Турции.

В частности, на призыв главы фонда гумпомощи Бюлента Йылдырыма к колонне протестующих присоединились и другие люди со всей Турции.

Правоохранителям пришлось принять меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы.

Adana ABD incirlik üssü.

Bakın gaz bombaları nasıldı havadan roket gibi iniyor. #incirliküssükapatilsin pic.twitter.com/TZF6c2BNuf — Onur Demirağ (@onurdemirag_) November 5, 2023

Митингующим разрешили провести протест в специально отведенном месте на бульваре Сезай Каракоч. Впрочем, через некоторое время колонна приблизилась к авиабазе, а часть группы попыталась проникнуть на ее территорию.

Чтобы разогнать группу, вмешалась полиция и спецназ, которые применили перцовый баллончик и спецсредства TOMA.