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В Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы

Воскресенье 05 ноября 2023 14:35
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В Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы Фото: в Турции протестующие атаковали базу США, полиция применила водометы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Группа протестующих пыталась проникнуть на авиабазу Соединенных Штатов Америки Инджирлик, расположенную в городе Адана Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание NTV.

Как пишет издание, организатором протеста оказался фонд гуманитарной помощи "Права и свободы человека". Он организовал демонстрацию протеста перед авиабазой, где дислоцируются 39-е командование крыла ВВС США и 10-е командование танковой базы ВВС Турции.

В частности, на призыв главы фонда гумпомощи Бюлента Йылдырыма к колонне протестующих присоединились и другие люди со всей Турции.

Правоохранителям пришлось принять меры безопасности, перекрыв улицы и проспекты вокруг базы.

Митингующим разрешили провести протест в специально отведенном месте на бульваре Сезай Каракоч. Впрочем, через некоторое время колонна приблизилась к авиабазе, а часть группы попыталась проникнуть на ее территорию.

Чтобы разогнать группу, вмешалась полиция и спецназ, которые применили перцовый баллончик и спецсредства TOMA.

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