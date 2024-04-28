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У Туреччині поліцейський влаштував стрілянину у відділку: є загиблі та поранені

Неділя 28 квітня 2024 06:51
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У Туреччині поліцейський влаштував стрілянину у відділку: є загиблі та поранені Фото: в турецькому Адиямані поліцейський відкрив вогонь по колегах у відділку (trthaber.com/haber)
Автор: Володимир Костирін

В турецькому місті Адияман сталася стрілянина у відділку поліції. Один з правоохоронців відкрив вогонь по колегах, і внаслідок події загинули двоє людей, ще вісім були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Halk TV.

Інцидент стався у суботу ввечері в місцевій дільниці поліції.

За попередніми даними, офіцер поліції (ім'я вказується як SUŞ.) вистрілив з пістолета в голову старшому інспектору та керівнику групи. Інші офіцери зупинили стрілка, вистріливши йому в ноги.

Згідно з інформацією, отриманою Halk TV з джерел в правоохоронних органах, нападник посварився з головним інспектором відділку поліції та начальником групи через доручення на місці виконання.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая відреагував на інцидент, та зазначив, що винуватця вже взяли під варту. У своєму Twitter (X) він розповів, що поліцейський SUŞ у штабі поліції Адияман серйозно поранив начальника штабу поліції K.Ü та начальника відділу управління громадської безпеки G.Ö. зі власної табельної зброї.

"Наш начальник відділу поліції К.Ü і наш начальник групи Г.Ö., які були серйозно поранені та відправлені до лікарні. Незважаючи на всі втручання, зроблені в лікарні, (їх) не вдалося врятувати, і, на жаль, (вони) померли", - написав він.

Глава МВС Туреччини додав, що за цим фактом проводиться розслідування.

У Туреччині поліцейський влаштував стрілянину у відділку: є загиблі та поранені

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня у Туреччині в селищі Діярбакир під час голосування на виборчій дільниці між присутніми сталася суперечка, яка переросла на бійку зі стріляниною. Внаслідок інциденту загинула людина, понад десять були поранені.

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