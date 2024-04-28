У Туреччині поліцейський влаштував стрілянину у відділку: є загиблі та поранені

В турецькому місті Адияман сталася стрілянина у відділку поліції. Один з правоохоронців відкрив вогонь по колегах, і внаслідок події загинули двоє людей, ще вісім були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Halk TV .

Інцидент стався у суботу ввечері в місцевій дільниці поліції.

За попередніми даними, офіцер поліції (ім'я вказується як SUŞ.) вистрілив з пістолета в голову старшому інспектору та керівнику групи. Інші офіцери зупинили стрілка, вистріливши йому в ноги.

Згідно з інформацією, отриманою Halk TV з джерел в правоохоронних органах, нападник посварився з головним інспектором відділку поліції та начальником групи через доручення на місці виконання.

Maalesef üzücü haber bu sefer Adıyaman Altınşehir karakolundan geldi.

Karakol amiri 246168 sicilli Başkomiser Kamuran ÜÇGÜL ve Asayiş Şube ekipler amiri komiser 430254 sicilli Gökhan ÖZER meslektaş kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayda yaralı polisler de var.

Silahını ateşleyense… pic.twitter.com/6dZ6Gnuxog — Mustafa Okumuş (@mustokumus_) April 27, 2024

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая відреагував на інцидент, та зазначив, що винуватця вже взяли під варту. У своєму Twitter (X) він розповів, що поліцейський SUŞ у штабі поліції Адияман серйозно поранив начальника штабу поліції K.Ü та начальника відділу управління громадської безпеки G.Ö. зі власної табельної зброї.

"Наш начальник відділу поліції К.Ü і наш начальник групи Г.Ö., які були серйозно поранені та відправлені до лікарні. Незважаючи на всі втручання, зроблені в лікарні, (їх) не вдалося врятувати, і, на жаль, (вони) померли", - написав він.

Глава МВС Туреччини додав, що за цим фактом проводиться розслідування.