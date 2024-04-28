В Турции полицейский устроил стрельбу в отделении: есть погибшие и раненые

В турецком городе Адияман произошла стрельба в отделении полиции. Один из правоохранителей открыл огонь по коллегам, и в результате происшествия погибли два человека, еще восемь были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Halk TV .

Инцидент произошел в субботу вечером в местном участке полиции.

По предварительным данным, офицер полиции (имя указывается как SUŞ.) выстрелил из пистолета в голову старшему инспектору и руководителю группы. Остальные офицеры остановили стрелка, выстрелив ему в ноги.

Согласно информации, полученной Halk TV из источников в правоохранительных органах, нападающий поссорился с главным инспектором отделения полиции и начальником группы по поручению на месте исполнения.

Maalesef üzücü haber bu sefer Adıyaman Altınşehir karakolundan geldi.

Karakol amiri 246168 sicilli Başkomiser Kamuran ÜÇGÜL ve Asayiş Şube ekipler amiri komiser 430254 sicilli Gökhan ÖZER meslektaş kurşunuyla hayatını kaybetti. Olayda yaralı polisler de var.

Silahını ateşleyense… pic.twitter.com/6dZ6Gnuxog — Mustafa Okumuş (@mustokumus_) April 27, 2024

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая отреагировал на инцидент и отметил, что виновника уже взяли под стражу. В своем Twitter (X) он рассказал, что полицейский SUŞ в штабе полиции Адияман серьезно ранил начальника штаба полиции K.Ü и начальника отдела управления общественной безопасности G.Ö. со своего табельного оружия.

"Наш начальник отдела полиции К.Ü и наш начальник группы Г.Ö., которые были серьезно ранены и отправлены в больницу. Несмотря на все вмешательства, сделанные в больнице, (их) не удалось спасти, и, к сожалению, (они) умерли", - написал он.

Глава МВД Турции добавил, что по данному факту проводится расследование.