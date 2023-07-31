У Туреччині пляж закрили через виявлення боєприпасів. Частину з них уже вдалося витягти

Зазначається, що 8 із 28 боєприпасів, виявлених у морі поблизу Шиле, було вивантажено для ідентифікації та знищення.

"Цей район було взято під охорону після того, як 28 липня о 09:00 у морі на узбережжі Шиле було виявлено боєприпаси, що не розірвалися", - йдеться у заяві.

Фото: Шиле (google.com/maps)

Деталі інциденту

У довідці зазначалося, що дайвінг цього дня неможливий через погодні умови. Також зазначалося, що за 10 метрів від берега на глибині 1-1,5 метра виявлено 9 підозрілих об'єктів.

Їх вдалося виявити під час водолазних робіт, проведених 29 липня на тому самому місці.

Знищення виявлених боєприпасів відбудеться в середу, після вжиття необхідних заходів безпеки.

Викид морських мін в Одеській області

Нещодавно в Одеській області здетонували дві морські міни. Унаслідок цього постраждав дачний будинок.

Також у січні хвилями викинуло на берег Одеси морську якірну міну. Її знищили вибухотехніки.