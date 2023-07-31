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В Турции пляж закрыли из-за обнаружения боеприпасов. Часть из них уже удалось извлечь

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вблизи турецкого курорта Шиле обнаружили 28 боеприпасов, пляж закрыли для посетителей. Водолазам уже удалось извлечь часть из них.

Об этом заявил Офис губернатора Стамбула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что 8 из 28 боеприпасов, обнаруженных в море вблизи Шиле, были выгружены для идентификации и уничтожения.

"Этот район был взят под охрану после того, как 28 июля в 09:00 в море на побережье Шиле были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в заявлении.

Фото: Шиле (google.com/maps)

Детали инцидента

В справке отмечалось, что дайвинг в этот день невозможен из-за погодных условий. Также отмечалось, что в 10 метрах от берега на глубине 1-1,5 метра обнаружено 9 подозрительных объектов.

Их удалось обнаружить во время водолазных работ, проведенных 29 июля на том же месте.

Уничтожение обнаруженных боеприпасов состоится в среду, после принятия необходимых мер безопасности.

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