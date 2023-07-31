В Турции пляж закрыли из-за обнаружения боеприпасов. Часть из них уже удалось извлечь

Вблизи турецкого курорта Шиле обнаружили 28 боеприпасов, пляж закрыли для посетителей. Водолазам уже удалось извлечь часть из них.
Об этом заявил Офис губернатора Стамбула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Отмечается, что 8 из 28 боеприпасов, обнаруженных в море вблизи Шиле, были выгружены для идентификации и уничтожения.
"Этот район был взят под охрану после того, как 28 июля в 09:00 в море на побережье Шиле были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы", - говорится в заявлении.
Фото: Шиле (google.com/maps)
Детали инцидента
В справке отмечалось, что дайвинг в этот день невозможен из-за погодных условий. Также отмечалось, что в 10 метрах от берега на глубине 1-1,5 метра обнаружено 9 подозрительных объектов.
Их удалось обнаружить во время водолазных работ, проведенных 29 июля на том же месте.
Уничтожение обнаруженных боеприпасов состоится в среду, после принятия необходимых мер безопасности.
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Также в январе волнами выбросило на берег Одессы морскую якорную мину. Ее уничтожили взрывотехники.
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