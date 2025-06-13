У Туреччині на пляж винесло дрон, нібито схожий на український, - ЗМІ

Нагадаємо, що сусідні з Україною держави також відчувають наслідки агресії Росії. Під час атак дронів російські безпілотники іноді залітають у Румунію та Молдову.

Так, 25 грудня РФ атакувала Україну понад 70 ракетами та понад 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Молдови.

У Румунії неодноразово виявляти уламки дронів. Тому країна вирішала збивати безпілотники, які незаконно перебувають у її повітряному просторі.

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