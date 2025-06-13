В Турции на пляж вынесло дрон, якобы похожий на украинский, - СМИ

Напомним, что соседние с Украиной государства также испытывают последствия агрессии России. Во время атак дронов российские беспилотники иногда залетают в Румынию и Молдову.

Так, 25 декабря РФ атаковала Украину более 70 ракетами и более 100 дронами. Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Молдовы.

В Румынии неоднократно обнаруживают обломки дронов. Поэтому страна решила сбивать беспилотники, которые незаконно находятся в ее воздушном пространстве.

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