RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Турции на пляж вынесло дрон, якобы похожий на украинский, - СМИ

Фото: в Турции на пляж вынесло дрон, похожий на украинский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции на пляже нашли неизвестный дрон-камикадзе. Он якобы похож на украинский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Milliyet.

Дрон нашли на пляже Узункум в городе Шиле в среду, 11 июня, около 12:30.

Как пишет издание, жители пляжа заметили на берегу моря объект, похожий на дрон-камикадзе. Командование береговой охраны прибыло на место происшествия вскоре после того, как граждане сообщили о ситуации.

"Было отмечено, что объект, происхождение которого пока неизвестно, напоминает дроны-камикадзе украинского производства, а устройство на его нижней стороне - взрывчатку", - сообщает турецкое издание.

Дрон передали на экспертизу саперам Военно-морских сил Турции.

 

Фото: в Турции на пляже обнаружили якобы украинский дрон (milliyet.com.tr)

 

Напомним, что соседние с Украиной государства также испытывают последствия агрессии России. Во время атак дронов российские беспилотники иногда залетают в Румынию и Молдову.

Так, 25 декабря РФ атаковала Украину более 70 ракетами и более 100 дронами. Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Молдовы.

В Румынии неоднократно обнаруживают обломки дронов. Поэтому страна решила сбивать беспилотники, которые незаконно находятся в ее воздушном пространстве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТурцияДрони