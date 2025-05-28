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У Туреччині підтвердили візити глави їх МЗС до України

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прибуде з візитом до України 29–30 травня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві пресслужби МЗС Туреччини.

"Хакан Фідан, міністр закордонних справ республіки Туреччина, відвідає Україну 29-30 травня", - сказано в повідомленні.

Візит триватиме два дні, але порядок денний не вказується. Варто нагадати, що перед цим, 26-27 травня, Фідан відвідував Росію, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним, російським колегою Сергієм Лавровим та главою російської делегації для переговорів з Україною Володимиром Мединським.

Тоді ЗМІ повідомляли, що Фідан підтвердить готовність його країни стати посередником у новому раунді переговорів між Києвом та Москвою.

Водночас сьогодні стало відомо, що Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

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