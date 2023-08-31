В Туреччині підтримали відновлення зернової угоди, але РФ далі незадоволена

Фідан наголосив на важливості відродження угоди та підтвердив рішучість Туреччини сприяти зусиллям у цьому напрямку.

"Ми продовжимо працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, яка має вирішальне значення для глобальної продовольчої безпеки, стабільності і миру в Чорноморському регіоні", - заявив Фідан під час спільної пресконференції з Лавровим.

Турецький міністр додав, що ООН підготувала пакет пропозицій щодо відновлення зернової угоди, який "забезпечить належні підстави для відновлення угоди".

В Росії знову незадоволені

Лавров, зі свого боку, заявив, що Росія не бачить ознак того, що вона отримає так звані "гарантії", яких вона вимагає. Водночас готова повернутись до угоди, якщо "будуть виконані обіцянки Заходу перед Москвою".

Міністр Росії заявив, що санкції Заходу перешкоджають експорту російського зерна і добрив.

Не лише зернова угода

Під час переговорів Лавров проскиглив колезі про те, що Росія виключає формулу миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський.

Зокрема російський міністр заявив, що Росія готова збільшити поставки газу до Туреччини й реалізувати домовленості між двома країнами про створення газового хабу.

"Зі свого боку ми підтвердили прихильність Росії всім домовленостям щодо збільшення експорту природного газу, в тому числі шляхом реалізації ініціативи глав наших держав про створення єдиного газорозподільного хабу в Тюркіє", - заявив Лавров.

Вихід Росії з зернової угоди

В липні поточного року Російська Федерація заявила про вихід із зернової угоди через нібито "невиконання її умов". Зокрема країна-терорист почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Туреччина, зі свого боку, намагається переконати Москву повернутись до угоди, яку було укладено за посередництва Анкари та ООН.