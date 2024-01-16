UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Туреччині перекинувся автобус: майже 30 постраждалих, є загиблі

Ілюстративне фото: У Туреччині перекинувся автобус (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міжміський пасажирський автобус перекинувся на трасі Мерсін-Анталія. В результаті 9 людей загинули, 30 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наTRT Haber та Milliyet.

Автобус врізався у загородження на виході з тунелів та перекинувся. На місце ДТП приїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Поранених було доставлено до лікарень.

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван також виїхав на місце події, отримав інформацію від офіційних осіб про аварію і зробив таку заяву:

"Це справді нещасний випадок, ми всі постраждали. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Як тільки ми отримали звістку про аварію, на місце події прибули наші пошуково-рятувальні та медичні бригади, а також співробітники жандармерії. Після аварії вони провели необхідні дослідження", - сказав Пехліван.

ДТП з українцями

Раніше ми повідомляли, що у Польщі 31 грудня сталася ДТП за участю українців . Є загиблі.

Також ми писали, що мікроавтобус із дев'ятьма громадянами України потрапив у ДТП у Польщі. Є загиблий та постраждалі.

Нагадаємо, що у Словаччині автобус з України потрапив у ДТП . В автобусі їхало 53 особи, вісім постраждало.

 

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПТурцияавтобуси