У Туреччині перекинувся автобус: майже 30 постраждалих, є загиблі

Автобус врізався у загородження на виході з тунелів та перекинувся. На місце ДТП приїхали 112 бригад швидкої медичної допомоги, жандармерії, AFAD та пожежної охорони. Поранених було доставлено до лікарень.

Губернатор Мерсіна Алі Хамза Пехліван також виїхав на місце події, отримав інформацію від офіційних осіб про аварію і зробив таку заяву:

"Це справді нещасний випадок, ми всі постраждали. Я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Як тільки ми отримали звістку про аварію, на місце події прибули наші пошуково-рятувальні та медичні бригади, а також співробітники жандармерії. Після аварії вони провели необхідні дослідження", - сказав Пехліван.

ДТП з українцями

Раніше ми повідомляли, що у Польщі 31 грудня сталася ДТП за участю українців . Є загиблі.

Також ми писали, що мікроавтобус із дев'ятьма громадянами України потрапив у ДТП у Польщі. Є загиблий та постраждалі.

Нагадаємо, що у Словаччині автобус з України потрапив у ДТП . В автобусі їхало 53 особи, вісім постраждало.