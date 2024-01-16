В Турции перевернулся автобус: почти 30 пострадавших, есть погибшие

Автобус врезался в заграждения на выходе из туннелей и перевернулся. На место ДТП приехали 112 бригад скорой медицинской помощи, жандармерии, AFAD и пожарной охраны. Раненые были доставлены в больницы.

Губернатор Мерсина Али Хамза Пехливан также выехал на место происшествия, получил информацию от официальных лиц об аварии и сделал следующее заявление:

"Это действительно несчастный случай, мы все пострадали. Я желаю скорейшего выздоровления раненым. Как только мы получили известие об аварии, на место происшествия прибыли наши поисково-спасательные и медицинские бригады, а также сотрудники жандармерии. После аварии они провели необходимые исследования", - сказал Пехливан.

ДТП с украинцами

Ранее мы сообщали, что в Польше 31 декабря произошло ДТП с участием украинцев. Есть погибшие.

Также мы писали, что микроавтобус с девятью гражданами Украины попал в ДТП в Польше. Есть погибший и пострадавшие.

Напомним, что в Словакии автобус из Украины попал в ДТП. В автобусе ехало 53 человека, восемь пострадало.