У Болівії пасажирський автобус зірвався в гірську ущелину, багато загиблих і поранених

На сході Болівії пасажирський автобус зірвався в ущелину, і внаслідок падіння транспорту загинули щонайменше 11 людей, а поранень зазнали 28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Трагедія сталася в районі Ель-Мірадор у провінції Мануель Марія Кабальєро перед світанком у п'ятницю.

Правоохоронці розповіли, що автобус із 39 пасажирами на борту прямував до міста Сайпіна з міста Санта-Крус, і вийшов у рейс у четвер.

Деякі з постраждалих розповіли журналістам, що автобус кілька разів перекинувся, коли впав у яр, внаслідок чого кілька пасажирів викинуло із салону

Постраждалих із пораненнями госпіталізували до медичного центру Сайпіна, а також до клініки в Амеді та Мелендресі.

Точні причини та обставини смертельної аварії з'ясовуються.