У Болівії пасажирський автобус зірвався в гірську ущелину, багато загиблих і поранених
На сході Болівії пасажирський автобус зірвався в ущелину, і внаслідок падіння транспорту загинули щонайменше 11 людей, а поранень зазнали 28.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Трагедія сталася в районі Ель-Мірадор у провінції Мануель Марія Кабальєро перед світанком у п'ятницю.
Правоохоронці розповіли, що автобус із 39 пасажирами на борту прямував до міста Сайпіна з міста Санта-Крус, і вийшов у рейс у четвер.
Деякі з постраждалих розповіли журналістам, що автобус кілька разів перекинувся, коли впав у яр, внаслідок чого кілька пасажирів викинуло із салону
Постраждалих із пораненнями госпіталізували до медичного центру Сайпіна, а також до клініки в Амеді та Мелендресі.
Точні причини та обставини смертельної аварії з'ясовуються.
Раніше повідомлялося, що в середині жовтня в Колумбії автобус потрапив у ДТП і перекинувся, в аварії загинули 20 людей.
Нагадаємо також, що у листопаді у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, і внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик.
Також повідомлялося, що наприкінці серпня в Туреччині туристичний автобус впав у обрив у Прибережній провінції Бурса. Тоді внаслідок події загинули 5 людей.
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