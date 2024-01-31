Путін у лютому поїде в країну НАТО, але вона не підписувала Римський статут
Російський диктатор Володимир Путін в лютому планує зустрітись з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Зустріч має відбутись в Туреччині, яка є членом НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, зустріч російського диктатора з президентом Туреччини має відбутись 12 лютого.
Ордер на арешт Путіна
Зауважимо, що можливості Путіна виїжджати за кордон обмежені з березня минулого року, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за ймовірну депортацію українських дітей до Росії, що є військовим злочином.
Однак Туреччина не є учасницею Римського статуту МКС, тому Путін може подорожувати туди, не боячись бути заарештованим за ордером.
Нагадаємо, ми вже повідомляли, що президент Туреччини розраховує, що до нього з офіційними візитами приїдуть президент Ірану Ібрагім Раїсі та російський диктатор Путін.
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