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Путин в феврале поедет в страну НАТО, но она не подписывала Римский статут

Украина, Среда 31 января 2024 21:12
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Путин в феврале поедет в страну НАТО, но она не подписывала Римский статут Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин в феврале планирует встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча должна состояться в Турции, которая является членом НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, встреча российского диктатора с президентом Турции состоится 12 февраля.

Ордер на арест Путина

Заметим, что возможности Путина выезжать за границу ограничены с марта прошлого года, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест за вероятную депортацию украинских детей в Россию, являющуюся военным преступлением.

Однако Турция не является участницей Римского устава МКС, поэтому Путин может путешествовать туда, не опасаясь быть арестованным по ордеру.

Напомним, мы уже сообщали, что президент Турции рассчитывает, что в него с официальными визитами приедут президент Ирана Ибрагим Раиси и российский диктатор Путин.

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