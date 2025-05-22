У Туреччині буде новий президент? Ердоган висловився про своє майбутнє

Після десятиліття на посаді президента Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не зацікавлений у черговому балотуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Ajansı .

Після повернення з неформального саміту Організації турецьких держав, що відбувся в Угорщині Ердоган дав інтерв'ю журналістам.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина та світ "стрімко змінюються", а чинна Конституція, яка була прийнята ще у 1982 році після воєнного перевороту у 1980-му - застаріла.

За словами Ердогана, головний закон країни, що був створений в умовах путчу, не дозволяє країні "рухатися вперед".

Натомість турецький президент висловив впевненість, що нова Конституція має бути розроблена громадянами, а не "нав'язана військовими". Ердоган зауважив, що до цього Конституції в Туреччині створювалися під "тиском і не відображали волю народу".

"Туреччина більше не може йти в майбутнє з конституцією, написаною путчистами і висунутою путчистами. Нам потрібна конституція, написана цивільними, а не путчистами. Для цього ми, як партія АК, проводимо дослідження", - заявив він.

Ердоган не зацікавлений в переобранні

Ердоган сказав, що таке дослідження вже проводилось, коли він був прем'єр-міністром, і наголосив що це можна зробити знову і це не займе багато часу.

Лідер країни також зауважив, що бажає нової конституції не для себе, а для "країни".

"Ми хочемо нову конституцію не для себе, а для нашої країни. Я не зацікавлений в тому, щоб бути переобраним або знову стати кандидатом", - пояснив Ердоган.