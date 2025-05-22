В Турции будет новый президент? Эрдоган высказался о своем будущем

После десятилетия на посту президента Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не заинтересован в очередном баллотировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı .

После возвращения с неформального саммита Организации турецких государств, который состоялся в Венгрии Эрдоган дал интервью журналистам.

Во время встречи Эрдоган заявил, что Турция и мир "стремительно меняются", а действующая Конституция, которая была принята еще в 1982 году после военного переворота в 1980-м - устарела.

По словам Эрдогана, главный закон страны, который был создан в условиях путча, не позволяет стране "двигаться вперед".

Зато турецкий президент выразил уверенность, что новая Конституция должна быть разработана гражданами, а не "навязана военными". Эрдоган отметил, что до этого Конституции в Турции создавались под "давлением и не отражали волю народа".

"Турция больше не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами и выдвинутой путчистами. Нам нужна конституция, написанная гражданскими, а не путчистами. Для этого мы, как партия АК, проводим исследования", - заявил он.

Эрдоган не заинтересован в переизбрании

Эрдоган сказал, что такое исследование уже проводилось, когда он был премьер-министром, и отметил, что это можно сделать снова и это не займет много времени.

Лидер страны также отметил, что желает новой конституции не для себя, а для "страны".

"Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. Я не заинтересован в том, чтобы быть переизбранным или снова стать кандидатом", - пояснил Эрдоган.