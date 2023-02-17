У Туреччині на 278-й годині після землетрусу з-під завалів врятували чоловіка
На 278-й годині після стихійного лиха, що сталося в Туреччині, в районі Дефне в Хатаї, під час інтенсивної роботи пошуково-рятувальних команд з-під уламків будівлі врятували 45-річного Хакана Ясіноглу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT-Haber.
Ясіноглу, якого бригади витягли з-під завалів на 278-й годині після землетрусу, доставили до лікарні.
Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа у своєму Twitter написав заяву про стан здоров'я потерпілого.
"45-річного Хакана Ясіноглу, який опинився під завалами в Хатаї, врятували на 278 годині. Він у свідомості. Перше медичне втручання проводиться в польовому госпіталі. Кожен вихід з-під уламків є відродження", - розповів міністр.
Нагадаємо, також у Туреччині рятувальники дістали дівчину, яка 248 годин після руйнівного землетрусу перебувала під завалами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.