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Туреччина звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо НАТО через протест у Стокгольмі

Фото: Туреччина заявила, що Швеція порушує зобов'язання щодо членства в НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Туреччина відреагувала на протести у шведській столиці Стокгольмі. Анкара звинуватила Швецію у порушенні зобов'язань щодо вступу до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Туреччини.

Туреччина засудила протести у Стокгольмі, де представники антиісламської партії Stram Kurs спалили Коран. Анкара назвала це "нападом" на священну книгу та "відкритим злочином на ґрунті ненависті".

" ", - заявили в МЗС.

Що цьому передувало

У суботу, 21 січня, у центрі Стокгольма пройшов мітинг проти вступу Швеції до НАТО. Данський ультраправий політик Расмус Палудан, який очолює антиісламську партію Stram Kurs, спалив Коран перед будівлею посольства Туреччини у Стокгольмі. Акцію протесту дозволили у Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон засудив дії учасників акції у Стокгольмі. Він вибачився перед мусульманами за підпал Корану.

"Свобода слова - фундаментальна частина демократії. Але те, що законно, необов'язково прийнятно. Спалення книг, які для багатьох святими, є вчинком глибокої неповаги. Я хочу висловити своє співчуття всім мусульманам, скривдженим тим, що сталося сьогодні у Стокгольмі", - написав політик у Twitter.

Нагадаємо, вчора Туреччина скасувала візит глава Міноборони Швеції Пала Джонсона до Анкари через дозвіл владою Стокгольма провести протест курдів.

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ТурцияШвеціяСтокгольмНАТО