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Анкара скасувала візит міністра оборони Швеції через антитурецькі протести у Стокгольмі

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Туреччина, Субота 21 січня 2023 11:09
Анкара скасувала візит міністра оборони Швеції через антитурецькі протести у Стокгольмі Фото: Туреччина відмовилася приймати міністра оборони Швеції через протести у Стокгольмі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Запланований візит шведського міністра оборони Пала Джонсона до Анкари скасовано після того, як влада дала дозвіл на проведення акцій протесту в Стокгольмі, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наразі візит міністра оборони Швеції Пала Джонсона до Туреччини 27 січня став безглуздим. Тому ми скасували візит", - сказав Акар.

Джонсон планував наступного тижня вирушити до Анкари на запрошення свого турецького колеги, оскільки скандинавська країна сподівається підштовхнути Туреччину до ратифікації її заявки на вступ до НАТО.

Акар сказав, що обговорив із президентом Тайіпом Ердоганом відсутність заходів для запобігання протестам у Швеції проти Туреччини та передав свою реакцію шведському колезі у кулуарах засідання Контактної групи з оборони України.

"Неприпустимо не вживати жодних дій або не реагувати на ці (протести). Потрібно було зробити необхідні речі, вжити заходів", - сказав Акар.

У п'ятницю Туреччина викликала посла Швеції через дозвіл влади на акцію протесту, у суботу, 21 січня, під час якої священна книга мусульман Коран може бути спалена біля посольства Туреччини у Стокгольмі.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що рівень переговорів із Туреччиною щодо вступу Швеції до НАТО перебуває на позитивній стадії.

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