Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по НАТО из-за протеста в Стокгольме

Турция осудила протесты в Стокгольме, где представители антиисламской партии Stram Kurs сожгли Коран. Анкара назвала это "нападением" на священную книгу и "открытым преступлением на почве ненависти".

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Что этому предшествовало

В субботу, 21 января, в центре Стокгольма прошел митинг против вступления Швеции в НАТО. Датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs, сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию протеста разрешили в Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил действия участников акции в Стокгольме. Он извинился перед мусульманами за поджег Корана.

"Свобода слова - фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые для многих святы, являются поступком глубокого неуважения. Я хочу выразить свое соболезнование всем мусульманам, обиженным тем, что произошло сегодня в Стокгольме", - написал политик в Twitter.

Напомним, вчера Турция отменила визит глава Минобороны Швеции Пала Джонсона в Анкару из-за разрешения властями Стокгольма провести протест курдов.

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