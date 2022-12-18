Турция обвинила Грецию в якобы попытке помешать учениям с НАТО
Турция заявила, что якобы греческие самолеты "пытались помешать" миссии Турции и НАТО в Эгейском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News.
"Боевые и вспомогательные самолеты наших воздушных сил и самолеты АВАКС по заказу НАТО выполняли тренировочную миссию NEXUS ACE, координированную НАТО, в международном воздушном пространстве Эгейского моря с целью совместной подготовки. Однако греческие самолеты попытались помешать этой миссии", - говорится в сообщении Министерства обороны Турции.
При этом турецкие военные самолеты дали "необходимый ответ", и тренировочная миссия НАТО была успешно завершена.
Издание напомнило, что между двумя странами часто возникают разногласия по поводу их претензий на воздушное пространство и территориальные воды в Эгейском и Средиземном морях. Анкара обвиняет Афины в создании провокаций в регионе из-за своих максималистских амбиций. Греция утверждает, что имеет 10-мильное воздушное пространство, что, по словам Анкары, нарушает международное право и правила.
В августе Министерство обороны Турции заявило, что греческие истребители заблокировали радары турецких F-16 во время сопровождения учебного полета.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Греции считают угрозы президента Турции Реджепа Эрдогана ударить ракетами по Афинам похожими на "северокорейские настроения".
Напомним, ранее Эрдоган во время своего выступления в городе Самсун рассказал, что Турция производит собственные баллистические ракеты. "Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки пугаются и говорят: "Она ударит по Афинам". Ну, конечно, ударит... Если вы не успокоитесь, если вы попытаетесь купить что-нибудь (для вооружения) отсюда и оттуда, от Америки до островов", - заявил он.
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