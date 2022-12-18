Турция обвинила Грецию в якобы попытке помешать учениям с НАТО

Турция заявила, что якобы греческие самолеты "пытались помешать" миссии Турции и НАТО в Эгейском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News .

"Боевые и вспомогательные самолеты наших воздушных сил и самолеты АВАКС по заказу НАТО выполняли тренировочную миссию NEXUS ACE, координированную НАТО, в международном воздушном пространстве Эгейского моря с целью совместной подготовки. Однако греческие самолеты попытались помешать этой миссии", - говорится в сообщении Министерства обороны Турции.

При этом турецкие военные самолеты дали "необходимый ответ", и тренировочная миссия НАТО была успешно завершена.

Издание напомнило, что между двумя странами часто возникают разногласия по поводу их претензий на воздушное пространство и территориальные воды в Эгейском и Средиземном морях. Анкара обвиняет Афины в создании провокаций в регионе из-за своих максималистских амбиций. Греция утверждает, что имеет 10-мильное воздушное пространство, что, по словам Анкары, нарушает международное право и правила.

В августе Министерство обороны Турции заявило, что греческие истребители заблокировали радары турецких F-16 во время сопровождения учебного полета.