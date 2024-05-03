Туреччина заявила, що не передасть C-400 іншим країнам. Їх пропонували віддати Україні

Що цьому передувало

Нагадаємо, у 2023 році США запропонували Туреччині передати Україні системи протиповітряної боротьби С-400, які Анкара закупила раніше у Росії. Відомо, що сума контракту становила близько 2,5 млрд доларів.

Проте Туреччина відмовилася від цієї ідеї. Тодішній міністр оборони звинуватив Вашингтон у нібито втручанні у внутрішні справи Туреччини.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Туреччина розгорнути С-400 на кордоні з Іраком.

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